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В Барнауле подожгли мешающий частный дом, окруженный многоэтажками
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В Барнауле подожгли мешающий частный дом, окруженный многоэтажками 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Неизвестные устроили поджог единственного частного дома, окруженного многоэтажками на ул. Папанинцев в Барнауле.
Когда-то хозяин отказался переезжать из родного дома, теперь вокруг избушки возвышаются 9— и 10-этажные высотки. Участка пер. Циолковского, который здесь проходил, теперь тоже нет. Хотя адрес у дома остался прежний — Циолковского, 94а.
Как сообщили АиФ-Алтай в ГУ МЧС по Алтайскому краю, пожар в частном доме произошел днем 19 марта. Сигнал поступил в 12:52, на место происшествия было направлено 3 единицы техники и 15 человек личного состава. Площадь пожара составила 40 кв. метров, возгорание удалось потушить только в 15:00 часов. По предварительной информации, причиной ЧП стал поджог.
В МЧС уточнили, что хозяина дома в момент пожара дома не было. Не известно, был ли дом жилым в последнее время.
В 2013 году историю владельца дома писала редакция «Капиталиста». Михаил Петрович Чебаков 1927 года рождения прославился на весь город, не желая уезжать из родительского дома в благоустроенную квартиру. Даже развелся из-за этого с женой после 35 лет брака.
В начале 1990-х годах ему пришлось ходить по судам, чтобы доказывать свое право проживать на земле.
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