В Барнауле подожгли мешающий частный дом, окруженный многоэтажками

Неизвестные устроили поджог единственного частного дома, окруженного многоэтажками на ул. Папанинцев в Барнауле

Когда-то хозяин отказался переезжать из родного дома, теперь вокруг избушки возвышаются 9— и 10-этажные высотки. Участка пер. Циолковского, который здесь проходил, теперь тоже нет. Хотя адрес у дома остался прежний — Циолковского, 94а.

Как сообщили АиФ-Алтай в ГУ МЧС по Алтайскому краю, пожар в частном доме произошел днем 19 марта. Сигнал поступил в 12:52, на место происшествия было направлено 3 единицы техники и 15 человек личного состава. Площадь пожара составила 40 кв. метров, возгорание удалось потушить только в 15:00 часов. По предварительной информации, причиной ЧП стал поджог.

МЧС уточнили, что хозяина дома в момент пожара дома не было. Не известно, был ли дом жилым в последнее время.

В 2013 году историю владельца дома писала редакция «Капиталиста». Михаил Петрович Чебаков 1927 года рождения прославился на весь город, не желая уезжать из родительского дома в благоустроенную квартиру. Даже развелся из-за этого с женой после 35 лет брака.

В начале 1990-х годах ему пришлось ходить по судам, чтобы доказывать свое право проживать на земле.