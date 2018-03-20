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Рядом с Технопарком обрушилось здание
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Рядом с Технопарком обрушилось здание 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
В новосибирском Академгородке обрушилось заброшенное здание на улице Николаева рядом с Технопарком — приехавшие спасатели обтянули территорию сигнальной лентой.
Работающий по соседству читатель НГС рассказал, что ещё вечером 19 марта заброшенное здание было целым — стены и крыша были на месте.
«А сейчас его МЧС огораживает ленточками, потому что стены — часть второго этажа, она болтается Верхняя часть [здания], которая над воротами, она вся рухнула — сегодня ночью, видимо. Частично внутрь обрушилась, частично наружу», — описал ситуацию очевидец.
Заместитель начальника Муниципальной аварийно-спасательной службы Константин Максимов подтвердил корреспонденту НГС, что спасатели провели разведку и обтянули здание сигнальной лентой.
«Часть плит перекрытия упала, а часть ещё висят и угрожают падением», — сообщил Константин Максимов, добавив, что пострадавших нет.
В прошлом году страшная трагедия случилась под Бердском — крыша манежа конного клуба «Аллюр» обрушилась прямо на головы занимающихся там людей. Погибли два человека — 46-летний тренер и 15-летняя спортсменка. Ещё двое детей и женщина получили травмы.
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