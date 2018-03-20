Рядом с Технопарком обрушилось здание

В новосибирском Академгородке обрушилось заброшенное здание на улице Николаева рядом с Технопарком — приехавшие спасатели обтянули территорию сигнальной лентой.

Работающий по соседству читатель НГС рассказал, что ещё вечером 19 марта заброшенное здание было целым — стены и крыша были на месте.

«А сейчас его МЧС огораживает ленточками, потому что стены — часть второго этажа, она болтается Верхняя часть [здания], которая над воротами, она вся рухнула — сегодня ночью, видимо. Частично внутрь обрушилась, частично наружу», — описал ситуацию очевидец.

Заместитель начальника Муниципальной аварийно-спасательной службы Константин Максимов подтвердил корреспонденту НГС, что спасатели провели разведку и обтянули здание сигнальной лентой.

«Часть плит перекрытия упала, а часть ещё висят и угрожают падением», — сообщил Константин Максимов, добавив, что пострадавших нет.