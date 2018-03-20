Три версии: СК проводит проверку по факту ЧП в руднике Гайского ГОКа

По данным следователей, 19 марта в подземном руднике на горизонте 1150 м. произошло падение «установки для прохода восстающих» «Alimak». В результате травмы различной степени тяжести получили двое мужчин, 27 и 38 лет. Проверяются несколько версий причин ЧП: недостаточный производственный контроль, не обеспечение безопасности работников при ведении работ или нарушение правил техники безопасности.

Сотрудников предприятия эвакуировали на вертолете в Областную клиническую больницу. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, другого— как крайне тяжелое.

По итогам проверки будет принято процессуально решение, сообщает пресс-служба СУ СК региона.

Напомним, 19 марта на Гайском ГОКе (Гайский горно-обогатительный комбинат) произошел обвал, пострадали двое сотрудников. Они находятся в тяжелом состоянии. В пресс-службе предприятия рассказали, что при спуске комплекса проходки произошел отказ оборудования, от удара о почву кабина комплекса разрушилась. Расследование проводят Ростехнадзор и сотрудники комбината.

Ранее, 15 марта, ночью пожарные потушили возгорание, которое произошло на предприятии, по информации СМИ, были эвакуированы 600 работников.