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Три версии: СК проводит проверку по факту ЧП в руднике Гайского ГОКа
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Три версии: СК проводит проверку по факту ЧП в руднике Гайского ГОКа 

АиФ-Оренбург 3 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
СУ СК региона проводит доследственную проверку по факту ЧП в руднике Гайского ГОКа, в котором пострадали два сотрудника предприятия.
По данным следователей, 19 марта в подземном руднике на горизонте 1150 м. произошло падение «установки для прохода восстающих» «Alimak». В результате травмы различной степени тяжести получили двое мужчин, 27 и 38 лет. Проверяются несколько версий причин ЧП: недостаточный производственный контроль, не обеспечение безопасности работников при ведении работ или нарушение правил техники безопасности.
Сотрудников предприятия эвакуировали на вертолете в Областную клиническую больницу. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, другого— как крайне тяжелое.
По итогам проверки будет принято процессуально решение, сообщает пресс-служба СУ СК региона.
Напомним, 19 марта на Гайском ГОКе (Гайский горно-обогатительный комбинат) произошел обвал, пострадали двое сотрудников. Они находятся в тяжелом состоянии. В пресс-службе предприятия рассказали, что при спуске комплекса проходки произошел отказ оборудования, от удара о почву кабина комплекса разрушилась. Расследование проводят Ростехнадзор и сотрудники комбината.
Ранее, 15 марта, ночью пожарные потушили возгорание, которое произошло на предприятии, по информации СМИ, были эвакуированы 600 работников.
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