Куча снега с крыши дома разбила машину в тихом центре

Упавшая с крыши дома глыба снега серьёзно повредила машину, которая стояла у дома № 34 на улице Щетинкина в Железнодорожном районе Новосибирска

Инцидент произошёл вечером 19 марта. По наблюдениям корреспондента НГС, упавший снег серьёзно повредил лобовое стекло и крышу красного седана.

«Это случилось вчера вечером, примерно в 22:30. Было очень громко, все подскочили. Пока мы не видели, чтобы к машине кто-то подходил», — рассказала корреспонденту НГС сотрудница хостела, расположенного на первом этаже дома.

В управляющей компании ООО УК «ЭКО Плюс», обслуживающий дом, сообщили, что вся информация о работах по очистке крыш находится у главного инженера, которого на момент публикации не удалось застать на рабочем месте.

Похожий случай произошёл недавно в Ленинском районе Новосибирска. Тогда ущерб от упавшей на автомобиль глыбы снега оценили в 12 тысяч рублей.