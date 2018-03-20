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Куча снега с крыши дома разбила машину в тихом центре
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Куча снега с крыши дома разбила машину в тихом центре 

ngs.ru 3 часа назад
Фото: ngs.ru
Упавшая с крыши дома глыба снега серьёзно повредила машину, которая стояла у дома № 34 на улице Щетинкина в Железнодорожном районе Новосибирска.
Инцидент произошёл вечером 19 марта. По наблюдениям корреспондента НГС, упавший снег серьёзно повредил лобовое стекло и крышу красного седана.
«Это случилось вчера вечером, примерно в 22:30. Было очень громко, все подскочили. Пока мы не видели, чтобы к машине кто-то подходил», — рассказала корреспонденту НГС сотрудница хостела, расположенного на первом этаже дома.
В управляющей компании ООО УК «ЭКО Плюс», обслуживающий дом, сообщили, что вся информация о работах по очистке крыш находится у главного инженера, которого на момент публикации не удалось застать на рабочем месте.
Похожий случай произошёл недавно в Ленинском районе Новосибирска. Тогда ущерб от упавшей на автомобиль глыбы снега оценили в 12 тысяч рублей.
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