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В Южно-Сахалинске ищут очевидцев возгорания новогодней елки
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В Южно-Сахалинске ищут очевидцев возгорания новогодней елки 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 мар — РИА Новости. Пожарные просят откликнуться очевидцев возгорания главной новогодней елки Южно-Сахалинска, которое произошло в ночь на 1 января, сообщает во вторник пресс-служба МЧС России по Сахалинской области.
В ночь на 1 января на площади Ленина областного центра главная елка города сгорела на глазах у тысяч горожан, которые собрались на новогодние гуляния. Это произошло сразу после боя курантов. Пожарные успели лишь пролить дымящиеся конструкции. На следующий день в мэрии была создана специальная комиссия по расследованию, однако причины инцидента до сих пор неизвестны.
"В настоящее время проводится предварительное расследование обстоятельств, при которых произошло возгорание новогодней елки на площади Ленина в Южно-Сахалинске. Сотрудники правоохранительных органов, дознаватели государственного пожарного надзора и эксперты испытательной пожарной лаборатории в течение трех месяцев восстанавливают события, которые привели к пожару в новогоднюю ночь", — говорится в сообщении.
Главное управление МЧС России по Сахалинской области обращается к гражданам, которые видели тех, кто запустил пиротехническое изделие в сторону новогодней елки, с просьбой о помощи в установлении обстоятельств дела. Предварительная версия пожара — возгорание от пиротехники.
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