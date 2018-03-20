Международный чемпионат по функциональному многоборью пожарных и спасателей впервые пройдет в Иркутске

Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Руслана Болотова. Иркутске в сквере имени Кирова 29 апреля состоится международный чемпионат по функциональному многоборью пожарных и спасателей. Ожидается, что в нем примут участие 45 команд из регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока. Также приглашены команды Китая Казахстана и других стран. Вопросы организации и проведения международных соревнований обсуждались на совещании под руководством первого заместителя Губернатора — председателя Правительства Иркутской области

— У нас очень хороший опыт проведения международных мероприятий, и международный чемпионат по функциональному многоборью пожарных и спасателей мы должны провести на высоком уровне. Поэтому уже сейчас необходимо решать все организационные вопросы, — сказал Руслан Болотов.

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Василий Разумнов отметил, что кроме самих соревнований, планируется развернуть большую интерактивную площадку для жителей и гостей города с демонстрацией оборудования спасателей и пожарных, уровня подготовленности основных сил и средств для обеспечения безопасности граждан. Будет работать полевая кухня.

— Пожарный кроссфит родился на территории Приангарья, почему и первые международные соревнования проводятся у нас, в Иркутске. Он начинался в пожарных частях. Руководство начинание поддержало и начало развивать этот вид спорта. На протяжении последних трех лет мы проводили соревнования по пожарному многоборью. По организации международных соревнований предварительно все вопросы мы проработали, — сказал Василий Разумнов.