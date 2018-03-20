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Международный чемпионат по функциональному многоборью пожарных и спасателей впервые пройдет в Иркутске
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Международный чемпионат по функциональному многоборью пожарных и спасателей впервые пройдет в Иркутске 

Советский спорт 7 часов назад
Фото: Советский спорт
В Иркутске в сквере имени Кирова 29 апреля состоится международный чемпионат по функциональному многоборью пожарных и спасателей. Ожидается, что в нем примут участие 45 команд из регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока. Также приглашены команды Китая, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Казахстана и других стран. Вопросы организации и проведения международных соревнований обсуждались на совещании под руководством первого заместителя Губернатора — председателя Правительства Иркутской области Руслана Болотова.
— У нас очень хороший опыт проведения международных мероприятий, и международный чемпионат по функциональному многоборью пожарных и спасателей мы должны провести на высоком уровне. Поэтому уже сейчас необходимо решать все организационные вопросы, — сказал Руслан Болотов.
Как рассказал заместитель министра спорта области Павел Богатырев, на сегодня утверждены положение о проведении этих соревнований, план подготовки, состав судейской коллегии, в которую вошли представители ГУ МЧС России по Иркутской области, министерства спорта области, федераций пауэрлифтинга и легкой атлетики. Проведена ревизия спортивного инвентаря и оборудования, необходимого для проведения соревнований. Все необходимое есть в наличии.
Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Василий Разумнов отметил, что кроме самих соревнований, планируется развернуть большую интерактивную площадку для жителей и гостей города с демонстрацией оборудования спасателей и пожарных, уровня подготовленности основных сил и средств для обеспечения безопасности граждан. Будет работать полевая кухня.
— Пожарный кроссфит родился на территории Приангарья, почему и первые международные соревнования проводятся у нас, в Иркутске. Он начинался в пожарных частях. Руководство начинание поддержало и начало развивать этот вид спорта. На протяжении последних трех лет мы проводили соревнования по пожарному многоборью. По организации международных соревнований предварительно все вопросы мы проработали, — сказал Василий Разумнов.
Руслан Болотов подчеркнул необходимость решить все вопросы с обеспечением общественной безопасности и поручил провести отдельное совещание с правоохранительными органами. В конце марта также пройдет еще одно совещание по готовности к проведению чемпионата.
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