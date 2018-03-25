В Алтайском крае действует лишь одна ледовая переправа

Специалисты отмечают, что из-за потепления прочность льда снижается, он начинает разрушаться. В связи с этим в регионе была закрыта еще одна переправа на реке Обь в Шелаболихинском районе, которая связывала районный центр и село Иня.

В настоящее время работает лишь одна ледовая переправа в Каменском районе — г. Камень-на-Оби — пр. Островная. Ее грузоподъемность снижена до 3 тонн.

Напомним, в Алтайском крае действует режим ЧС из-за подтопления десятков домов талыми водами.