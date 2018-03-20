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В Мичуринском на территории котельной сгорел погрузчик. Огонь угрожал газовым трубам
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В Мичуринском на территории котельной сгорел погрузчик. Огонь угрожал газовым трубам 

e1.ru 7 часов назад
Фото: e1.ru
Сегодня ночью на территории котельной на Евгения Савкова, 60, которая питает Мичуринский, сгорел погрузчик. Пламя перекинулось на стену котельной и угрожало газовым трубам, которые ее питают.
— Погрузчик выгорел полностью, — рассказал Е1.RU очевидец пожара, — пламя уже перекидывалось на стенку самой котельной.
На место приехали сотрудники газовой службы. Они проверили трубы, которые питают котельную газом и находятся снаружи, как раз у места пожара. Они не обнаружили серьезных повреждений.
— На площади 2 кв.м поврежден моторный отсек и кабина погрузчика «ПУМ-500», — сообщили в МЧС России. — В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 9 человек личного состава.
Выяснять причину возгорания приехали пожарные дознаватели.
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