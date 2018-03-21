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Спасатели обходят «группы риска»
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Спасатели обходят «группы риска» 

ТВ-МИГ 3 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса mchsmedia.ru  Региональное МЧС продолжает работу с населением по профилактике пожаров в жилом секторе. Практически каждую неделю в области горят деревянные постройки, квартиры, дома. Зачастую ответственность за возникновения пожара полностью лежит на людях. В связи с этим МЧС активно «идёт в люди», чтобы охватить как можно больше жителей и предупредить их о возможной опасности возгорания. Во Владимире, например, спасатели вручают пассажирам автобусов специальные памятки.
На особом внимании по-прежнему, так называемые, граждане из «группы риска». Спасатели Александровского и Киржачского районов наведались в семьи, где проживают такие личности и объяснили им простейшие правила пожарной безопасности. А также оставили экстренные номера на всякий случай.
Как поясняют в региональном МЧС по Владимирской области, всеми доступными средствами спасатели стараются донести до людей информацию о том, что, прежде всего, именно они несут ответственность за свою жизнь и здоровье, за сохранность своего имущества от пожара. «Особое внимание участники рейда уделили семьям с детьми, ведь нередко от безответственности взрослых страдают именно дети», — отмечают в ведомстве.
Кроме того жителям напомнили оправилах эксплуатации электроприборов и электрооборудования. Провода не должны иметь нарушений изоляции, а электронику можно использовать, только убедившись в её исправности.
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