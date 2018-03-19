Приют для бездомных сгорел во Владивостоке

Пожар произошел в ночь на 20 марта.

Как сообщает инстаграм-паблик dps.control, недалеко от остановки «Крыгина» загорелось одно из строений, предположительно, по улице Розничной. Как рассказал подписчик паблика, в нем находился реабилитационный центр для бездомных.

Между тем, известно, что в доме №39 по улице Розничной находился приют для бездомных, который курирует НКО «Центр социальной помощи по Приморскому краю „Росток“. Информация об этом опубликована на сайте Приморского центра социального обслуживания населения.

Информации о пострадавших нет. Другие подробности о пожаре не приводятся.