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Проверка готовности дежурных сил и средств по ликвидации последствий ЧС завершилась в частях ЦВО
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Проверка готовности дежурных сил и средств по ликвидации последствий ЧС завершилась в частях ЦВО 

ТК «Звезда» 7 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В частности, пожарные расчеты выполняли нормативы по развертыванию насосно-рукавных систем и первичных средств пожаротушения, для ликвидации условного очага возгорания применялись пожарные автоцистерны АЦ-6-40 на базе автомобилей Урал-5557 и КамАЗ-43118.
В воинских частях Центрального военного округа завершилась тренировка по ликвидации очагов условного возгорания на продовольственных складах.
В частности, пожарные расчеты выполняли нормативы по развертыванию насосно-рукавных систем и первичных средств пожаротушения. Для ликвидации условного очага возгорания применялись пожарные автоцистерны АЦ-6-40 на базе автомобилей Урал-5557 и КамАЗ-43118, предназначенных для тушения пожаров водой и воздушно-механической пеной.
Кроме того, в ходе тренировки отработано оказание первой медицинской помощи пострадавшему при отравлении угарным газом и ожогах различной степени тяжести.
Также военнослужащие, входящие в пожарные расчеты, сдали зачеты по противопожарной подготовке.
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