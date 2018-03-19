Проверка готовности дежурных сил и средств по ликвидации последствий ЧС завершилась в частях ЦВО

В частности, пожарные расчеты выполняли нормативы по развертыванию насосно-рукавных систем и первичных средств пожаротушения, для ликвидации условного очага возгорания применялись пожарные автоцистерны АЦ-6-40 на базе автомобилей Урал-5557 и КамАЗ-43118.

В воинских частях Центрального военного округа завершилась тренировка по ликвидации очагов условного возгорания на продовольственных складах.

В частности, пожарные расчеты выполняли нормативы по развертыванию насосно-рукавных систем и первичных средств пожаротушения. Для ликвидации условного очага возгорания применялись пожарные автоцистерны АЦ-6-40 на базе автомобилей Урал-5557 и КамАЗ-43118, предназначенных для тушения пожаров водой и воздушно-механической пеной.

Кроме того, в ходе тренировки отработано оказание первой медицинской помощи пострадавшему при отравлении угарным газом и ожогах различной степени тяжести.

Также военнослужащие, входящие в пожарные расчеты, сдали зачеты по противопожарной подготовке.