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На мосту через реку Сок «Газель» зажало между двумя фурами, водитель погиб
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На мосту через реку Сок «Газель» зажало между двумя фурами, водитель погиб 

АиФ-Самара 7 часов назад
Фото: АиФ-Самара
В понедельник, 19 марта, в 09:18, в Красноярскком районе, на 1029 км трассы М5 «Урал» произошло столкновение четырех автомобилей, сообщает Главное управление МЧС России по Самарской области.
Для проведения аварийно-спасательных работ к месту ДТП выехали пожарно-спасательные подразделения в количестве четырёх человек личного состава и одна единица техники.
По информации Поисково-спасательной службы Самарской области, в результате массового ДТП на мосту через реку Сок грузовую «Газель» зажало между двумя большегрузами. Водитель «Газели» погиб. В 10:40 на место ДТП выехали спасатели техногенного отряда ПСС СО. С помощью гидроинструмента спасатели извлекли тело погибшего водителя и передали его сотрудникам полиции. В 12:45 аварийно-спасательные работы были завершены.
Причина ДТП устанавливается.
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