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На нескольких улицах столицы ограничили движение
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На нескольких улицах столицы ограничили движение 

Москва24 4 часа назад
Фото: Москва24
На нескольких улицах столицы ограничено движение из-за строительных работ и реконструкции инженерных сетей. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
На юго-востоке города до 30 апреля введено приоритетное право проезда на участке Проектируемого проезда № 2282 — от дома 38, строения 1 до дома 34а, строения 4 по 2-му Грайвороновскому проезду.
На западе города из-за реконструкции инженерных сетей поэтапно закрывают четыре участка дороги в районе улицы Можайский Вал. До 25 марта перекрыта одна полоса около дома 11, а до 28 апреля — около домов 8 и 8б.
До 30 апреля закрыта полоса на Брянской улице — от 2-го Брянского проезда до улицы Можайский Вал.
Также из-за строительных работ до 30 апреля перекрыли одну полосу Проектируемого проезда № 107. Ограничения будут действовать от пересечения с Промышленным проездом до дома 2, строения 6.
В ВАО до начала августа ограничено движение по улице Буракова между домами 15/1 и 13.
На северо-востоке города до 30 апреля будет сложно проехать по шести участкам.
5-му проезду Марьиной Рощи в районе дома 68 по Октябрьской улице; 5-му проезду Марьиной Рощи между домом 91, корпусом 2 и домом 91, корпусом 3; Октябрьской улице в районе дома 89; 3-му проезду Марьиной Рощи в районе дома 60, корпуса 1 по Октябрьской улице; 2-му проезду Марьиной Рощи в районе дома 81 по Октябрьской улице; Октябрьской улице между домом 56, корпусом 1 и домом 69.
До 1 мая одну полосу будут поэтапно перекрывать на участке между домом 10 и домом 16, корпусом 2 на улице Василисы Кожиной.
Из-за строительства инженерных сетей движение будут перекрывать и на Калужском шоссе. Ограничения действуют на одной полосе 24-го километра дублера шоссе с 01:30 до 05:30 до 25 марта. Еще по одной полосе нельзя проехать до 10 апреля.
Также до 25 марта перекрыли одну полосу дублера в районе 1-й улицы Лесные Поляны. До этого же времени закрыто движение по двум полосам дублера в районе пересечения с Николо-Хованской улицей.
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