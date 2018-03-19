Труп младенца обнаружили в квартире дома в Одинцовском районе

Сотрудники полиции обнаружили тело полуторамесячного ребенка в одной из квартир в поселке Жаворонки Одинцовского района. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах

Согласно данным, мать младенца уложила малыша в кроватку спать. На следующий день она обнаружила сына без признаков жизни. Женщина по указанному факту в полицию и за медицинской помощью не обращалась.

Приехавшие на место происшествия сотрудники следствия не обнаружили внешних признаков насильственной смерти. Тело направили в морг для судебно-медицинского

исследования. На данный момент проводится проверка.