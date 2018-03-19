Сотрудник ГИБДД погиб в ДТП в Подмосковье

МОСКВА , 19 марта. / ТАСС /. Сотрудник ГИБДД погиб в Подмосковье , врезавшись на личной иномарке в снегоуборочную технику. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В районе 51-го км на Минском шоссе водитель иномарки BMW совершил столкновение со снегоуборочной автомашиной, стоящей на обочине", — сообщили в ведомстве.

В результате ДТП погиб водитель — сотрудник ГИБДД, который находился за рулем личной автомашины в нерабочее время.

По данному факту полиция Подмосковья проводит служебную проверку.