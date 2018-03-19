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Сотрудник ГИБДД погиб в ДТП в Подмосковье
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Сотрудник ГИБДД погиб в ДТП в Подмосковье 

ТАСС 8 часов назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Сотрудник ГИБДД погиб в Подмосковье, врезавшись на личной иномарке в снегоуборочную технику. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
"В районе 51-го км на Минском шоссе водитель иномарки BMW совершил столкновение со снегоуборочной автомашиной, стоящей на обочине", — сообщили в ведомстве.
В результате ДТП погиб водитель — сотрудник ГИБДД, который находился за рулем личной автомашины в нерабочее время.
По данному факту полиция Подмосковья проводит служебную проверку.
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