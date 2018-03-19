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В Черновцах загорелся один из крупнейших рынков на Украине
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В Черновцах загорелся один из крупнейших рынков на Украине 

Украина.ру 8 часов назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
«К гашению привлечено девять единиц техники и 39 человек личного состава ГСЧС», — говорится в сообщению.
В свою очередь телеканал «Черновцы» в Facebook сообщил, что причиной пожара могли стать сварочные работы.
«По нашей инсайдерской информации пожар возник вследствие того, что работник, который устанавливал новые витрины, работал со сварочным аппаратом. Инсайдер сообщил, что этот человек сейчас находится в больнице», — сообщили на телеканале. От пожара поднимается огромный столб черного дыма, который виден из разных частей Черновцов, в частности из окрестностей завода «Кварц», находящегося довольно далеко от места происшествия. Калиновский рынок площадью более 35 га является крупнейшим в Черновцах и одним из самых больших на Украине.
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