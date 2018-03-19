В Черновцах загорелся один из крупнейших рынков на Украине

Об этом сообщает сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«К гашению привлечено девять единиц техники и 39 человек личного состава ГСЧС», — говорится в сообщению.

В свою очередь телеканал «Черновцы» в Facebook сообщил, что причиной пожара могли стать сварочные работы.