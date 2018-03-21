В Калининградском заливе пропали рыбаки-любители

В Калининградском заливе ищут рыбаков-любителей, которые не смогли накануне вечером самостоятельно выйти на берег.

Мужчины вышли на лед напротив поселка Ушаково . Они были на расстоянии 100-150 метров от берега. Но вернуться на сушу они не смогли из-за образовавшейся на льду трещины.

«Для поиска рыбаков было задействовано 13 человек и 5 единиц техники. По результатам мониторинга в акватории залива рыбаки-любители не обнаружены», — сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Как сообщалось ранее, мониторинг показал, что лёд водоёмов области уже имеет множественные повреждения, местами непрочен из-за перепадов температур. Выход на лёд крайне опасен и запрещён.