Ещё
В Калининградском заливе пропали рыбаки-любители
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Калининградском заливе пропали рыбаки-любители 

АиФ 4 часа назад
Фото: АиФ
В Калининградском заливе ищут рыбаков-любителей, которые не смогли накануне вечером самостоятельно выйти на берег.
Мужчины вышли на лед напротив поселка Ушаково. Они были на расстоянии 100-150 метров от берега. Но вернуться на сушу они не смогли из-за образовавшейся на льду трещины.
«Для поиска рыбаков было задействовано 13 человек и 5 единиц техники. По результатам мониторинга в акватории залива рыбаки-любители не обнаружены», — сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Как сообщалось ранее, мониторинг показал, что лёд водоёмов области уже имеет множественные повреждения, местами непрочен из-за перепадов температур. Выход на лёд крайне опасен и запрещён.
Увы, внушения МЧС рыбаки часто в расчёт не принимают. С начала года на воде погибло шесть человек, из них трое детей. Один из рыбаков утонул прямо в машине. Десятерых удалось спасти. Ведомство обратилось в облдуму. Депутаты разработают правила, которые позволят выписывать нарушителям огромные штрафы.
АиФ: последние новости
Пожарные спасли заправочную станцию под Багратионовском от горящей травы В Калининграде и Зеленоградске заработали четыре камеры видеофиксации В Янтарном во время пожара в жилом доме пострадали два человека
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ161
Путин занялся «списком Собчак»62
Россия закрыла границу для грузов с Украины135
Пенсии россиян будут считать по-новому141
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России52
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
00:52
17-летняя любовница разрушила семью Глызина
Шоу-бизнес
03:57
Стала известна дата суда над Рыбкой и Лесли
Происшествия Азия
00:22
Слепаков попал в базу данных сайта «Миротворец»
Украина Конфликты
05:03
Лебедев объяснил нежелание поздравить Путина
Политика
05:05
Матвиенко отключила Нарусовой микрофон
Политика
13:24
Захарова о брифинге в МИД: дело не в статусе
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение