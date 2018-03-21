В Калининградском заливе пропали рыбаки-любители 

В Калининградском заливе ищут рыбаков-любителей, которые не смогли накануне вечером самостоятельно выйти на берег.
Мужчины вышли на лед напротив поселка Ушаково. Они были на расстоянии 100-150 метров от берега. Но вернуться на сушу они не смогли из-за образовавшейся на льду трещины.
«Для поиска рыбаков было задействовано 13 человек и 5 единиц техники. По результатам мониторинга в акватории залива рыбаки-любители не обнаружены», — сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Как сообщалось ранее, мониторинг показал, что лёд водоёмов области уже имеет множественные повреждения, местами непрочен из-за перепадов температур. Выход на лёд крайне опасен и запрещён.
Увы, внушения МЧС рыбаки часто в расчёт не принимают. С начала года на воде погибло шесть человек, из них трое детей. Один из рыбаков утонул прямо в машине. Десятерых удалось спасти. Ведомство обратилось в облдуму. Депутаты разработают правила, которые позволят выписывать нарушителям огромные штрафы.