Военные лесники отпраздновали Международный день лесов

В праздничной речи начальник «Оборонлеса» Дмитрий Ольховик рассказал об основных правилах пожарной безопасности, который должен придерживаться каждый лесник.

Международный день лесов призван обратить внимание человечества на ценность лесов, а также на проблемы, которые угрожают их сохранности, а, значит, и людям.

Леса покрывают почти треть поверхности суши и служат источником множества благ. Леса — это легкие планеты, источник воды.

Леса создают уникальные экосистемы и служат домом для 80% видов животных и растений. В России сосредоточены самые большие территории нетронутых человеком лесов — малонарушенные лесные территории.

Несмотря на экологическую, экономическую и социальную ценность лесов, обезлесение в мире продолжается. Сейчас лесами покрыто около 30,6% суши (3 999 млн га), по данным Глобальной оценки лесных ресурсов Продовольственной сельскохозяйственной организации ООН, проведенной в 2015 году. Для сравнения, в 1990 году леса занимали 31,6% (4 128 млн га).

Эти цифры наглядно демонстрируют одну из главных угроз для лесного покрова планеты — обезлесение. Каждый год с лица Земли исчезает около 13 миллионов гектаров леса (из них 7 млн га природных лесов), а 50 млн га лесных угодий страдают от пожаров. Поэтому крайне важно ответственно обращаться с таким ценным и, к счастью, возобновляемым ресурсом, как лес.

«Площадь лесов Минобороны составляет более 5,2 млн га. Работники «Оборонлес» Минобороны России ежедневным трудом вносят свой посильный вклад в общее дело сохранения и восстановления лесов нашей планеты: тушат лесные пожары, восстанавливают леса, защищают от вредителей, — рассказал начальник ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России Дмитрий Ольховик. — Отмечаемый сегодня праздник призван обратить внимание каждого жителя Земли к проблеме сохранения лесов, соблюдения их чистоты и целостности, ведь основной вред зеленому богатству нашей планеты причиняют именно люди. Скоро во всех регионах страны сойдет снежный покров. Для нас это означает начало пожароопасного периода. Хочу напомнить простые правила, которые должен знать каждый.

Основным виновником лесных пожаров является человек — его небрежность при использовании огня в лесу во время работы и отдыха. Большинство пожаров возникает в местах пикников, сбора грибов и ягод, во время охоты, от брошенной горящей спички или непотушенной сигареты. Поэтому в пожароопасный период в лесах категорически запрещается разводить костры и использовать мангалы вне специально оборудованных мест, бросать непотушенные окурки, спички, оставлять бутылки, осколки стекла, другой мусор, выжигать траву.

Долг каждого гражданина, заметившего огонь в лесу — сообщить о нем в лесопожарные формирования. Одним из номеров, по которому можно передать информацию о возгораниях в лесах, является бесплатный федеральный номер диспетчерской службы «Оборонлес» Минобороны России 8-800-350-00-11. В пожароопасный период звонки принимаются круглосуточно!»