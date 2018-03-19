Мужчины задохнулись угарным газом в республике Карелия

Пожар зафиксировали вечером 16 марта в Петрозаводске

При тушении возгорания в квартире обнаружены тела проживавших там 41-летнего

39-летнего

мужчин. По предварительным данным причиной смерти потерпевших является отравление продуктами горения

пресс-служба

Предварительная версия случившегося — неосторожное обращение с огнем.