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Мужчины задохнулись угарным газом в республике Карелия
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Мужчины задохнулись угарным газом в республике Карелия 

360tv.ru 9 часов назад
Во время тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили тела двух мужчин в Карелии. Проводится расследование, сообщило ИА FlashNord.
Пожар зафиксировали вечером 16 марта в Петрозаводске.
При тушении возгорания в квартире обнаружены тела проживавших там  41-летнего
39-летнего
мужчин. По предварительным данным причиной смерти потерпевших является отравление продуктами горения
пресс-служба
СУ СКР по республике Карелия.
Предварительная версия случившегося — неосторожное обращение с огнем.
В ночь на 17 марта в селе Шентала Самарской области загорелся частный дом. После ликвидации пожара на пепелище обнаружили останки четырех человек.
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