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«Заблудившиеся» пожарные устроили аварию с девятью пострадавшими во Вьетнаме
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«Заблудившиеся» пожарные устроили аварию с девятью пострадавшими во Вьетнаме 

Вести.Ru 9 часов назад
Фото: Вести.Ru
Камера наблюдения запечатлела дорожно-транспортное происшествие, произошедшее 18 марта на трассе в уезде Тхыонгтин к югу от Ханоя.
Автомобиль пожарной охраны по какой-то причине свернул не в ту сторону и поехал по трассе против движения, где в него практически сразу врезался автобус
От удара оба транспортных средства получили серьезные повреждения, а один из огнеборцев оказался выброшен из кабины, чудом не попав под собственный грузовик.
По данным СМИ, в результате аварии пострадали пять человек, находившихся в автобусе и четверо пожарных.
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