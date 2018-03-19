«Заблудившиеся» пожарные устроили аварию с девятью пострадавшими во Вьетнаме

Камера наблюдения запечатлела дорожно-транспортное происшествие, произошедшее 18 марта на трассе в уезде Тхыонгтин к югу от Ханоя

Автомобиль пожарной охраны по какой-то причине свернул не в ту сторону и поехал по трассе против движения, где в него практически сразу врезался автобус

От удара оба транспортных средства получили серьезные повреждения, а один из огнеборцев оказался выброшен из кабины, чудом не попав под собственный грузовик.

По данным СМИ, в результате аварии пострадали пять человек, находившихся в автобусе и четверо пожарных.