В Казани фабрику Крестовниковых продают с молотка

Объект культурного наследия «Здание фабрично-торгового товарищества „Братья Крестовниковы“ выставили на продажу, об этом сообщается на сайте минземимущества РТ

Начальная (минимальная) цена продажи: 1 рубль 18 копеек с учетом НДС. В характеристике отмечается, что 3-х этажное нежилое здание 1897 года постройки площадью 4959,2 кв.м расположено на ул. Г. Тукая, 113. Для покупателя срок выполнения условий конкурса не должен превышать 7 лет. За это время он должен организовать консервацию, ремонт и реставрацию фабрики.

Напомним, в 2017 году в здании случился пожар.