Ещё
Автобус загорелся в Гольянове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Автобус загорелся в Гольянове 

Москва24 9 часов назад
Фото: Москва24
возгорание произошло на Хабаровской улице в районе дома № 12/23, сообщает Агентство «Москва».
На место выехали оперативные службы города. Обстоятельства происшествия уточняются.
Москва24: последние новости
Рабочий больше двух часов находится под завалами на стройке в Москве Два человека пострадали в аварии с маршруткой в ЮВАО Прорыв трубы с горячей водой произошел на востоке столицы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на победу Путина480
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ13
«Перестаньте нас оскорблять»161
Германия нашла замену российскому газу556
«Газпром» простился с Южным газовым коридором4
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение