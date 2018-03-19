Информацию об авиакатастрофе в аэропорту Владивостока опровергли

Пожар произошел в селе Ясное Артёмовского городского округа.

Информация о том, что в аэропорту Владивостока якобы произошла авиакатастрофа, которую распространили в социальных сетях мессенджерах среди приморцев, оказалась недостоверной, передает Vl.ru со ссылкой на представителя аэропорта Владивосток.

Ранее неизвестный мужчина за кадром в видео с пожаром предположил, что он произошел на территории аэропорта.

«Никаких ЧП не происходило, это дезинформация. В настоящее время аэропорт Владивосток работает в обычном режиме, никаких пожаров не происходило. От диспетчерской службы нам известно, что в кадре виден пожар, который произошел, судя по всему, в селе Ясное», — сказали в аэропорту.

По данным онлайн-табло на сайте аэропорта, подавляющая часть рейсов 19 марта была выполнена.