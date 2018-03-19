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Информацию об авиакатастрофе в аэропорту Владивостока опровергли
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Информацию об авиакатастрофе в аэропорту Владивостока опровергли 

Prim.News 9 часов назад
Пожар произошел в селе Ясное Артёмовского городского округа.
Информация о том, что в аэропорту Владивостока якобы произошла авиакатастрофа, которую распространили в социальных сетях мессенджерах среди приморцев, оказалась недостоверной, передает Vl.ru со ссылкой на представителя аэропорта Владивосток.
Ранее неизвестный мужчина за кадром в видео с пожаром предположил, что он произошел на территории аэропорта.
«Никаких ЧП не происходило, это дезинформация. В настоящее время аэропорт Владивосток работает в обычном режиме, никаких пожаров не происходило. От диспетчерской службы нам известно, что в кадре виден пожар, который произошел, судя по всему, в селе Ясное», — сказали в аэропорту.
По данным онлайн-табло на сайте аэропорта, подавляющая часть рейсов 19 марта была выполнена.
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