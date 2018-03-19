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Суд освободил по УДО экс-гендиректора сгоревшей типографии на Алтуфьевском шоссе
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Суд освободил по УДО экс-гендиректора сгоревшей типографии на Алтуфьевском шоссе 

Агентство «Москва» 10 часов назад
Фото: РАПСИ
Окуловский районный суд Новгородской области условно-досрочно освободил Сергея Москвина — бывшего генерального директора типографии ООО «Печатный экспресс» на Алтуфьевском шоссе, при пожаре в которой погибли 17 человек. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе суда.
«Отбыв установленную законом часть наказания, С. Москвин обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении от наказания. В судебном заседании представитель колонии возражений не имел, представитель 15 потерпевших против удовлетворения ходатайства не возражал, представитель прокуратуры Окуловского района также полагал ходатайство подлежащим удовлетворению. Постановлением Окуловского районного суда С. Москвин освобожден условно-досрочно от основного наказания, назначенного по приговору суда, с возложением ряда обязанностей», — сказал собеседник агентства.
Бутырский суд Москвы 17 августа 2017 г. приговорил С. Москвина к двум 2,5 годам колонии-поселения, а главного инженера типографии Антона Яцкова к 3,5 годам колонии-поселения. C. Москвину и А. Яцкову было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»).
Как сообщила Агентству «Москва» помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по столице Юлия Иванова, в ходе расследования уголовного дела специалисты провели более 30 судебных экспертиз, выводы которых позволили установить причинно-следственную связь между действиями обвиняемых и гибелью людей при пожаре. В ходе анализа собранных следствием доказательств установлено, что причиной возгорания стала неисправность осветительного оборудования, а причиной развития пожара — захламленность помещений горючими токсичными веществами и предметами. Также самовольное изменение в конструкции здания не позволило сотрудникам беспрепятственно покинуть помещение во время пожара.
Ранее сообщалось, что после прокурорской проверки на типографию «Печатный экспресс» и ее руководителя наложены штрафы в размере 6,6 млн руб. за нарушения трудового законодательства и незаконное привлечение к работе иностранных граждан.
Пожар на складе на Алтуфьевском шоссе произошел утром 27 августа 2016 г., его жертвами стали 17 женщин, в том числе 12 гражданок Киргизии. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ст. «Нарушение требований пожарной безопасности». После происшествия столичная прокуратура провела в типографии проверку, по результатам которой выяснилось, что у 10 погибших женщин не было столичной регистрации. Кроме того, было установлено, что на территории складского комплекса было самовольно возведено 11 некапитальных объектов общей площадью 2 тыс. кв. м, в одном из которых и произошло возгорание.
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 Ещё 5 источников 
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