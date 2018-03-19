В Архангельске сносят сгоревшее здание на проспекте Ломоносова

Архангельске идет демонтаж сгоревшего в ночь с 17 на 18 февраля административного здания на проспекте Ломоносова . Об этом сообщает пресс-служба администрации города Архангельска.

Сгоревший дом находится в непосредственной близости от школы №9, и учащиеся имели свободный доступ к разрушенным конструкциям. В администрацию города поступило более 10 жалоб от образовательного учреждения и родителей детей.

«На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение провести экспертизу, чтобы обладать объективной информацией, угрожают ли оставшиеся конструкции жизни и здоровью людей. Экспертизу провели специалисты САФУ, и ее результатом стал вывод о том, что данное здание действительно представляет опасность», — комментирует заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин

Подробнее о пожаре можно прочитать в нашем февральском репортаже с места событий.