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В Архангельске сносят сгоревшее здание на проспекте Ломоносова
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В Архангельске сносят сгоревшее здание на проспекте Ломоносова 

АиФ Архангельск 9 часов назад
Фото: АиФ Архангельск
В Архангельске идет демонтаж сгоревшего в ночь с 17 на 18 февраля административного здания на проспекте Ломоносова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Архангельска.
Сгоревший дом находится в непосредственной близости от школы №9, и учащиеся имели свободный доступ к разрушенным конструкциям. В администрацию города поступило более 10 жалоб от образовательного учреждения и родителей детей.
«На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение провести экспертизу, чтобы обладать объективной информацией, угрожают ли оставшиеся конструкции жизни и здоровью людей. Экспертизу провели специалисты САФУ, и ее результатом стал вывод о том, что данное здание действительно представляет опасность», — комментирует заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин.
Подробнее о пожаре можно прочитать в нашем февральском репортаже с места событий.
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