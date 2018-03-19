На участке в Новотроицке произошло замыкание в день выборов

При подготовке к проведению выборов Президента РФ сотрудники ГУ МЧС по Оренбургской области провели профилактические осмотры 1994 избирательных участков, практические тренировки по эвакуации людей в случае возникновении пожара на 897 участках, а также инструктажи и беседы на тему противопожарной пожарной безопасности.

В дежурстве на объектах проведения выборов было задействовано 1 674 человека, в том числе 758 человек от федеральной противопожарной службы, 38 работников противопожарной службы Оренбургской области, 878 работников добровольной пожарной охраны.

Новотроицке в помещении, где были расположены три избирательных участка, произошло короткое замыкание в автоматическом электросушителе для рук. Благодаря грамотным и слаженным действиям спасателей удалось избежать пожара и паники.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, на объектах, задействованных в выборах на территории Оренбургской области, не допущено возгораний и пожаров.