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На участке в Новотроицке произошло замыкание в день выборов
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На участке в Новотроицке произошло замыкание в день выборов 

ProOren 12 часов назад
Фото: ProOren
При подготовке к проведению выборов Президента РФ сотрудники ГУ МЧС по Оренбургской области провели профилактические осмотры 1994 избирательных участков, практические тренировки по эвакуации людей в случае возникновении пожара на 897 участках, а также инструктажи и беседы на тему противопожарной пожарной безопасности.
В дежурстве на объектах проведения выборов было задействовано 1 674 человека, в том числе 758 человек от федеральной противопожарной службы, 38 работников противопожарной службы Оренбургской области, 878 работников добровольной пожарной охраны.
В Новотроицке в помещении, где были расположены три избирательных участка, произошло короткое замыкание в автоматическом электросушителе для рук. Благодаря грамотным и слаженным действиям спасателей удалось избежать пожара и паники.
Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, на объектах, задействованных в выборах на территории Оренбургской области, не допущено возгораний и пожаров.
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