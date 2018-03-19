Пожарные спасли заправочную станцию под Багратионовском от горящей травы 

В минувшие выходные от горящей прошлогодней травы чуть не пострадала автозаправочная станция под Багратионовском, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Только за сутки пожарные 13 раз выезжали на тушение травы. И это при том, что поступило более 75 сообщений о возгораниях.
«На этот раз траву поджигали на территории Калининграда и практически всех городских округов области. Общая площадь возгорания превысила 112 Га», — рассказали в МЧС.
Напомним, что за умышленный поджог предусмотрена административная и уголовная ответственность.