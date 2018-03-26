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Маршрутка сгорела рядом с вокзалом в Челябинске
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Маршрутка сгорела рядом с вокзалом в Челябинске 

АиФ 28 минут назад
Фото: АиФ
Маршрутка вспыхнула недалеко от железнодорожного вокзала в Челябинске утром 26 марта, фотографиями и видеозаписями с места происшествия горожане поделились в соцсети.
На снимках видно, что огонь успел сильно повредить микроавтобус. Горожане, ставшие свидетелями происшествия, не уточнили, были ли в салоне в момент возгорания пассажиры.
«Челябинские маршрутки в Шершневском водохранилище не тонут и на Синегорье не горят. Заметьте, марка маршрутки одна, по ходу и перевозчик один», — поделился наблюдениями один из участников обсуждения.
Напомним, несколько дней назад другая маршрутка в Челябинске загорелась на Свердловском тракте.
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