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В доме с печкой в Переславском районе сгорела пенсионерка
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В доме с печкой в Переславском районе сгорела пенсионерка 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Частный дом в Переславском районе в посёлке Рязанцево загорелся утром 17 марта. В 07:43 сообщение об этом поступило в дежурную смену МЧС.
5 пожарных машин и 9 спасателей почти 4 часа боролись с огнём — пожар полностью потушили только в 13:30.
— Огонь полностью уничтожил дом на площади 300 квадратных метров, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.
При пожаре погибла 81-летняя хозяйка дома. Следователи проводят проверку и выясняют обстоятельства гибели пенсионерки, они осмотрели место происшествия.
— В качестве наиболее вероятной причины пожара следствие рассматривает неисправность печного оборудования, — рассказали в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области.
По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
На прошлой неделе пенсионерка сгорела в квартире в Рыбинске. Спасателям не удалось спасти 66-летнюю женщину.
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