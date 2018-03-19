В доме с печкой в Переславском районе сгорела пенсионерка

Частный дом в Переславском районе в посёлке Рязанцево загорелся утром 17 марта. В 07:43 сообщение об этом поступило в дежурную смену МЧС

5 пожарных машин и 9 спасателей почти 4 часа боролись с огнём — пожар полностью потушили только в 13:30.

— Огонь полностью уничтожил дом на площади 300 квадратных метров, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области

При пожаре погибла 81-летняя хозяйка дома. Следователи проводят проверку и выясняют обстоятельства гибели пенсионерки, они осмотрели место происшествия.

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.