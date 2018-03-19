Сожители сгорели в своем доме Вачском районе

Происшествие случилось на ул. Школьная. Там сгорел одноэтажный, деревянный, оборудован печным отоплением дом. На пепелище обнаружены два трупа — сожительствующих мужчины 1959 г. рождения и женщины 1964 г. рождения. Известно, что накануне они употребляли спиртные напитки.

Предварительно, очаг возгорания находился в комнате, где расположена печь. Вероятно, печное оборудование было неисправным.

По факту проводится доследственная проверка. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее сообщалось, что жилой дом сгорел утром 17 марта в Вачском районе.