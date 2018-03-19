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Сожители сгорели в своем доме Вачском районе
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Сожители сгорели в своем доме Вачском районе 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Мужчина и женщина погибли на пожаре в дер. Федурино Вачского района 17 марта, сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
Происшествие случилось на ул. Школьная. Там сгорел одноэтажный, деревянный, оборудован печным отоплением дом. На пепелище обнаружены два трупа — сожительствующих мужчины 1959 г. рождения и женщины 1964 г. рождения. Известно, что накануне они употребляли спиртные напитки.
Предварительно, очаг возгорания находился в комнате, где расположена печь. Вероятно, печное оборудование было неисправным.
По факту проводится доследственная проверка. Назначены судебно-медицинские экспертизы.
Ранее сообщалось, что жилой дом сгорел утром 17 марта в Вачском районе.
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 Ещё 3 источника 
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