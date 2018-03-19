На Ходынском бульваре горел BMW

На минувшей неделе пожарный расчет выезжал в район Хорошевский: рядом с домом № 4 на Ходынском бульваре вспыхнул BMW. Как сообщили в пресс-службе МЧС по САО, в результате чрезвычайного происшествия хозяин машины не пострадал.

— Машина вспыхнула неожиданно. Хозяин автомобиля заметил дым из-под капота. Остановив машину, самостоятельно справиться с огнем мужчина не смог и вызвал пожарный расчет, — отметил собеседник издания.

Прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировали возгорание. По словам специалистов, причиной чрезвычайного происшествия стало короткое замыкание. (то)