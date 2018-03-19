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Казанский пороховой завод прокомментировал информацию о хлопках в областном центре
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Казанский пороховой завод прокомментировал информацию о хлопках в областном центре 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ранее жители сообщили о шести хлопках со стороны Казанского порохового завода. Об этом пользователи сообщили в социальных сетях. В пресс-службе предприятия пояснили, что работа на заводе осуществляется в штатном режиме, передает «Татар Информ».
«Завод работает в штатном режиме. У нас все в порядке. Все идет по технологическому процессу», — сообщил начальник управления по работе с персоналом Казанского порохового завода Оксана Цыгурова.
Между тем, по данным пресс-службы республиканского ГУ МЧС, сегодня с 8.00 до 17.00 на территории Казанского порохового завода будет осуществляться испытание продукции. Всего должно прозвучать 25 выстрелов.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что российские власти сообщили о своем решении закрыть Казанский пороховой завод в связи с запуском нового производства в поселке Кизнер в Удмуртии.
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