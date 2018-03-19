Казанский пороховой завод прокомментировал информацию о хлопках в областном центре

Ранее жители сообщили о шести хлопках со стороны Казанского порохового завода. Об этом пользователи сообщили в социальных сетях. В пресс-службе предприятия пояснили, что работа на заводе осуществляется в штатном режиме, передает «Татар Информ»

«Завод работает в штатном режиме. У нас все в порядке. Все идет по технологическому процессу», — сообщил начальник управления по работе с персоналом Казанского порохового завода Оксана Цыгурова.

Между тем, по данным пресс-службы республиканского ГУ МЧС , сегодня с 8.00 до 17.00 на территории Казанского порохового завода будет осуществляться испытание продукции. Всего должно прозвучать 25 выстрелов.