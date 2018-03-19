Дорожно-транспортное происшествие на автодороге у пгт. Знаменка Орловской области произошло сегодня утром, 19 марта.
Сообщение об аварии поступило в дежурную часть в 09:22, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Прибывшие на место ДТП сотрудники Орловского местного пожарно-спасательного гарнизона выяснили, что на автодороге столкнулся легковой автомобиль и КАМАЗ.
Спасён 1 человек, сообщили в пресс-службе ведомства. По факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку и выясняют все обстоятельства аврии.
Сообщение В Орловском районе легковушка протаранила КАМАЗ появились сначала на РИА 57.