Более трех тысяч человек будут тушить лесные пожары в Карелии

Утвержден Сводный план тушения лесных пожаров на территории Карелии на 2018 год.

Об этом Как сообщается в пресс-службе правительства РК, на 2018 год утвердили план защиты лесов от огня, а так же план по тушению пожаров в лесах.

Так, в сравнение с прошедшим годом спасателей увеличиться на 200 человек и составит 3248 бойцов + к этому прибавиться 1828 единиц спасательной техники.

23 марта начнутся тренировочные спасательные операции с вертолета Ми-8.

Так же в этом году к спасателям из Карелии присоединяться пожарные сВологодской, Ленинградской, Мурманской и Архангельской областей.

для более оперативного реагирования и эффективной борьбы с лесными пожарами создана диспетчерская служба, (55–55–80), если вы стали свидетелем пожара, то просим вам незамедлительно сообщить об этом.