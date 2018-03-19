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Более трех тысяч человек будут тушить лесные пожары в Карелии
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Более трех тысяч человек будут тушить лесные пожары в Карелии 

Карельские вести 7 часов назад
Фото: Карельские вести
Утвержден Сводный план тушения лесных пожаров на территории Карелии на 2018 год.
Об этом Как сообщается в пресс-службе правительства РК, на 2018 год утвердили план защиты лесов от огня, а так же план по тушению пожаров в лесах.
Так, в сравнение с прошедшим годом спасателей увеличиться на 200 человек и составит 3248 бойцов + к этому прибавиться 1828 единиц спасательной техники.
23 марта начнутся тренировочные спасательные операции с вертолета Ми-8.
Так же в этом году к спасателям из Карелии присоединяться пожарные сВологодской, Ленинградской, Мурманской и Архангельской областей.
для более оперативного реагирования и эффективной борьбы с лесными пожарами создана диспетчерская служба, (55–55–80), если вы стали свидетелем пожара, то просим вам незамедлительно сообщить об этом.
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