Двое погибли при столкновении легковушки с электричкой под Самарой

Экстренные службы Самарской области сообщили о ДТП с участием Lada Kalina и электропоезда на железнодорожном переезде.

Как передает РИА «Новости», смертельное ДТП с участием легкового автомобиля Lada Kalina и электрички произошло утром 19 марта в Волжском районе Самарской области.

По данным экстренных служб региона, столкновение транспортных средств произошло по вине водителя Lada Kalina, который, двигаясь по автодороге Волжский — Курумоч — Власть Труда в направлении поселка Курумоч, выехал на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.

Уточняется, что в результате столкновения с электричкой водитель и пассажир легковушки погибли на месте.

В данный момент на месте ЧП работают экстренные службы, движение поездов из-за случившегося заблокировано не было.