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Двое погибли при столкновении легковушки с электричкой под Самарой
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Двое погибли при столкновении легковушки с электричкой под Самарой 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Экстренные службы Самарской области сообщили о ДТП с участием Lada Kalina и электропоезда на железнодорожном переезде.
Как передает РИА «Новости», смертельное ДТП с участием легкового автомобиля Lada Kalina и электрички произошло утром 19 марта в Волжском районе Самарской области.
По данным экстренных служб региона, столкновение транспортных средств произошло по вине водителя Lada Kalina, который, двигаясь по автодороге Волжский — Курумоч — Власть Труда в направлении поселка Курумоч, выехал на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.
Уточняется, что в результате столкновения с электричкой водитель и пассажир легковушки погибли на месте.
В данный момент на месте ЧП работают экстренные службы, движение поездов из-за случившегося заблокировано не было.
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