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Сотрудники МЧС за выходные вызволили 9 машин из «снежного плена»
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Сотрудники МЧС за выходные вызволили 9 машин из «снежного плена» 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
В Орловской области за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения выезжали 42 раза, из них — 20 выездов на ликвидацию возгораний и 22 — на различные происшествия, сообщили в пресс-службе ведомства.
В субботу, 17 марта, в 10.27 утра сотрудники 14-й ПСЧ Болховского района выезжали в село Долбилово, где отбуксировали автомобиль скорой медицинской помощи, который ехал на вызов к пациенту.
В этот же день около половины второго дня в Малоархангельске сотрудники МЧС вытащили из снежного заноса автомобиль «Тойота».
В 16.29 в поселке Рождественском Троснянского района был отбуксирован застрявший ВАЗ-2109. Через час, в Шаблыкино спасатели вытащили из снежного заноса сразу два автомобиля ВАЗ-2109 и «Ниву».
В Колпне сотрудники ПСЧ-23 отбуксировали застрявший автомобиль «Нива», а в 21.03 в деревне Трудолюбовке помогли водителю «Фольксвагена».
Около полуночи 18 марта сотрудники ПСЧ-33 Сосковского района в селе Коровьем Болоте отбуксировали автомобиль «Хонда». Около двух часов ночи сотрудники 10-й пожарно-спасательной части выезжали в село Знаменское Мценского района, где отбуксировали застрявший автомобиль БМВ.
Сообщение Сотрудники МЧС за выходные вызволили 9 машин из «снежного плена» появились сначала на РИА 57.
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