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На прошлой неделе рязанские огнеборцы спасли на пожарах пять человек
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На прошлой неделе рязанские огнеборцы спасли на пожарах пять человек 

Новости Рязани 8 часов назад
Фото: Новости Рязани
На прошлой неделе в Рязанской области силами подразделений ГПС было ликвидировано 14 пожаров, огнем уничтожено и повреждено 13 строений и два транспортных средства. Об этом сообщили изданию «Новости Рязани» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
По данным ведомства, огнеборцам удалось спасти 5 человек, в трех случаях пожары закончились смертельным исходом и госпитализацией пострадавших.
Так, 17 марта пожар в городе Новомичуринск унес жизни двух женщин 1954 и 1981 годов рождения, с ожогами госпитализирован мужчина 1950 г. р. Инцидент произошел в одном из домов на улице Строителей, пожарным удалось спасти трех человек, в том числе одного ребенка.
В этот же день при пожаре в жилом доме в рабочем поселке Старожилово огнеборцы спасли двух мужчин, впоследствии пострадавших доставили в ЦРБ с отравлением угарным газом.
Еще один трагический инцидент произошел 14 марта в селе Костино Рыбновского района. При пожаре в жилом доме на улице Богоявленская погиб мужчина 1960 г. р.
Фото: 62.mchs.gov.ru
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