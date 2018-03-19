На прошлой неделе рязанские огнеборцы спасли на пожарах пять человек

На прошлой неделе в Рязанской области силами подразделений ГПС было ликвидировано 14 пожаров, огнем уничтожено и повреждено 13 строений и два транспортных средства. Об этом сообщили изданию «Новости Рязани» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, огнеборцам удалось спасти 5 человек, в трех случаях пожары закончились смертельным исходом и госпитализацией пострадавших.

Так, 17 марта пожар в городе Новомичуринск унес жизни двух женщин 1954 и 1981 годов рождения, с ожогами госпитализирован мужчина 1950 г. р. Инцидент произошел в одном из домов на улице Строителей, пожарным удалось спасти трех человек, в том числе одного ребенка.

В этот же день при пожаре в жилом доме в рабочем поселке Старожилово огнеборцы спасли двух мужчин, впоследствии пострадавших доставили в ЦРБ с отравлением угарным газом.

Еще один трагический инцидент произошел 14 марта в селе Костино Рыбновского района. При пожаре в жилом доме на улице Богоявленская погиб мужчина 1960 г. р.

Фото: 62.mchs.gov.ru