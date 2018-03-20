Новый корпус РЭУ имени Плеханова построят в столице до конца 2022 года 

Новый корпус Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова площадью около 24 тысяч квадратных метров планируют построить до конца 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе университета.
"На территории кампуса университета по адресу: Москва, улица Большая Серпуховская, владение 13, строение 1 начато проектирование нового учебно-лабораторного корпуса — Корпуса цифровых и информационных технологий, рассчитанного на 1,8 тысячи учащихся. Данный проект получил одобрение и поддержку со стороны Минобрнауки России и правительства Москвы", — сказали в вузе, передает Агентство «Москва».
Там также отметили, что строительство корпуса позволит создать инфраструктурную базу для перспективных направлений исследований, решит проблему дефицита учебно-лабораторных площадей, сконцентрировав весь учебный процесс на одной площадке в соответствии с требованиями, предъявляемыми к современному образованию.
В 2018 году для студентов РЭУ имени Плеханова также планируют открыть общежитие со спорткомплексом и бассейном.
14-этажное здание построят на территории владения 28 в Стремянном переулке — всего в пяти минутах ходьбы от основного корпуса РЭУ имени Плеханова. Общая площадь здания будет превышать 43 тысячи квадратных метров, причем 39,7 тысячи квадратных метров в ней отведут под общежитие. Спорткомплекс будет включать плавательный бассейн 15 на 25 метров, а наверху расположится зал для занятий мини-футболом и баскетболом, тренажерный зал и фитнес-залы.
Ранее стало известно, что РЭУ имени Плеханова получит 500 миллионов рублей для создания высшей тарифной школы. Соответствующий грант учебному заведению выделило правительство столицы.
По словам Сергея Собянина, новый проект разрабатывается совместно с федеральной антимонопольной службой. Мэр подчеркнул, что тарифное регулирование — важнейшая часть управленческой работы столицы.