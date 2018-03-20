Новый корпус РЭУ имени Плеханова построят в столице до конца 2022 года

Новый корпус Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова площадью около 24 тысяч квадратных метров планируют построить до конца 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Там также отметили, что строительство корпуса позволит создать инфраструктурную базу для перспективных направлений исследований, решит проблему дефицита учебно-лабораторных площадей, сконцентрировав весь учебный процесс на одной площадке в соответствии с требованиями, предъявляемыми к современному образованию.

В 2018 году для студентов РЭУ имени Плеханова также планируют открыть общежитие со спорткомплексом и бассейном.

14-этажное здание построят на территории владения 28 в Стремянном переулке — всего в пяти минутах ходьбы от основного корпуса РЭУ имени Плеханова. Общая площадь здания будет превышать 43 тысячи квадратных метров, причем 39,7 тысячи квадратных метров в ней отведут под общежитие. Спорткомплекс будет включать плавательный бассейн 15 на 25 метров, а наверху расположится зал для занятий мини-футболом и баскетболом, тренажерный зал и фитнес-залы.

Ранее стало известно, что РЭУ имени Плеханова получит 500 миллионов рублей для создания высшей тарифной школы. Соответствующий грант учебному заведению выделило правительство столицы.