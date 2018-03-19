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Спасатели предупреждают: завтра в городе раздастся вой сирен
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Спасатели предупреждают: завтра в городе раздастся вой сирен 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Завтра, 20 марта, в Ярославле прозвучит вой сирен. Однако управление МЧС по Ярославской области призывает горожане не поддаваться панике. Спасатели всего лишь будут проверять, хорошо ли работает система оповещения о чрезвычайных ситуациях.
— 20 марта будет проверка готовности системы оповещения с включением устройств уличной звукофиксации. Сохраняйте спокойствие, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.
SMS с предупреждением о включении сирен спасатели уже начали рассылать ярославцам.
В Ярославской области для оповещения о чрезвычайных ситуациях или военных действиях установлены 205 громкоговорителей и 210 электросирен.
Недавно весь город взбудоражило другое заявление от МЧС: в Ярославле повышен уровень радиации.
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