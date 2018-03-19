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На трассе Оренбург — Орск Ssang Yong слетел в кювет
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На трассе Оренбург — Орск Ssang Yong слетел в кювет 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
Сегодня утром спасатели патрулировали автодороги области в связи с неблагоприятными погодными явлениями. Так, на трассе Орск — Оренбург в Кувандыкском городском округе в кювете обнаружен автомобиль Ssang Yong.
В автомобиле находились четыре человека. Сотрудники МЧС эвакуировали людей из опрокинутого транспортного средства, оказали пострадавшим первую помощью и передали медикам. Автомобиль отбуксировали на дорогу, отметили в пресс-службе ГУ МЧС по области.
По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники ГИБДД проводят проверку.
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