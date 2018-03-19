На трассе Оренбург — Орск Ssang Yong слетел в кювет

Сегодня утром спасатели патрулировали автодороги области в связи с неблагоприятными погодными явлениями. Так, на трассе Орск — Оренбург в Кувандыкском городском округе в кювете обнаружен автомобиль Ssang Yong.

В автомобиле находились четыре человека. Сотрудники МЧС эвакуировали людей из опрокинутого транспортного средства, оказали пострадавшим первую помощью и передали медикам. Автомобиль отбуксировали на дорогу, отметили в пресс-службе ГУ МЧС по области.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники ГИБДД проводят проверку.