Сбербанк на Серебренниковской эвакуировали по тревоге

Днём 19 марта в Новосибирске из здания Сбербанка на улице Серебренниковской эвакуировали работников.

В этом убедился корреспондент НГС, побывавший на месте происшествия около 16:00. К этому времени людей уже снова начали запускать в помещение.

«В здании на Серебренниковской, 20 была объявлена учебная эвакуация», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе Сибирского банка Сбербанка.

В Сбербанке уточнили, что такие тренировки в отделениях банка проводятся регулярно ради безопасности сотрудников и клиентов.