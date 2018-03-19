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Сбербанк на Серебренниковской эвакуировали по тревоге
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Сбербанк на Серебренниковской эвакуировали по тревоге 

ngs.ru 3 часа назад
Фото: ngs.ru
Днём 19 марта в Новосибирске из здания Сбербанка на улице Серебренниковской эвакуировали работников.
В этом убедился корреспондент НГС, побывавший на месте происшествия около 16:00. К этому времени людей уже снова начали запускать в помещение.
«В здании на Серебренниковской, 20 была объявлена учебная эвакуация», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе Сибирского банка Сбербанка.
В Сбербанке уточнили, что такие тренировки в отделениях банка проводятся регулярно ради безопасности сотрудников и клиентов.
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