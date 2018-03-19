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В Югре четыре человека погибли в ДТП с тремя автомобилями
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В Югре четыре человека погибли в ДТП с тремя автомобилями 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 мар — РИА Новости. В результате столкновения трех автомобилей на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе погибли четыре человека, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Авария произошла около полудня в понедельник на 646-м километре дороги «Тюмень — Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе.
"Столкнулись Mitsubishi Fuso Canter, УАЗ и MAN. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и трое пассажиров автомобиля УАЗ от полученных травм скончались на месте происшествия", — рассказал собеседник агентства.
В окружном УМВД также добавили, что в настоящее время сотрудники полиции работают на месте аварии, устанавливая причины и обстоятельства ДТП, а также личности погибших.
Ранее региональная автоинспекция настоятельно рекомендовала водителям быть предельно внимательными на дорогах в связи с ухудшением погодных условий. В некоторых районах Югры наблюдается обильный снегопад, сильный ветер, на дорогах вероятны снежные заносы и гололедица.
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