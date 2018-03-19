Лесные инспекторы и жители Угличского района объединили усилия для сохранения природного заказника «Верхне-Волжский»

Представители власти, науки, правоохранительных органов, общественники и жители Угличского района объединили усилия для сохранения особо охраняемой природной территории регионального значения — государственного природного заказника «Верхне-Волжский». На прошлой неделе они провели совместное выездное обследование участка, расположенного в районе деревни Модявино.

— К нам поступили сигналы жителей о незаконной рубке на территории заказника. В результате проверки выяснено, что на участке площадью 17,6 гектара производится выборочная рубка спелых и перестойных лесных насаждений, — прокомментировал ситуацию директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. — Лесозаготовительные работы осуществляются на основании договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, заключенных гражданами с департаментом в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и соответствующим законом Ярославской области.

Как пояснили по итогам обследования специалисты департамента, для ведения работ по содержанию леса на территории заказника «Верхне-Волжский» постановлением Правительства региона выделена зона ограниченного хозяйственного использования общей площадью 3422,6 гектара.

— Согласно закону в таких зонах разрешено проведение выборочных рубок спелых и старовозрастных деревьев, которые замедляют рост более молодых насаждений, затеняя их и лишая достаточных для роста минеральных веществ, — рассказал старший государственный лесной инспектор Ярославской области Александр Гулящих. — Кроме того, при негативных природных явлениях, таких как ветровал или снеголом, есть риск падения больных деревьев с повреждением всех остальных. Проведение выборочных рубок способствует улучшению санитарной обстановки в лесном массиве и позволяет обеспечить население близлежащих деревень древесиной для строительства жилых домов, хозяйственных построек, дровяного отопления.

При проведении обследования установлено, что на участке проводятся основные лесосечные работы: валка деревьев и уборка порубочных остатков путем сжигания. Заготовка древесины осуществляется в соответствии с правилами, нарушений лесного законодательства, в том числе незаконных рубок деревьев, не выявлено.

Учитывая обеспокоенность населения, Николай Савельев запретил директору Угличского лесничества Сергею Иванову впредь назначать рубку лесных насаждений в целях заключения договоров купли-продажи. Также ему поручено в обязательном порядке привлекать к проведению санитарных мероприятий в качестве наблюдателей активных местных жителей.

Совместное повторное обследование участка на предмет проверки качества весенней доочистки мест рубок все заинтересованные стороны проведут в мае.

При содействии арендаторов лесных участков Угличского района будет организована работа по уборке порубочных остатков, оставшихся в заказнике после незаконных рубок прошлых лет. Данная ситуация находится на особом контроле департамента.

Под контролем и факты обнаружения следов недавних рубок, неубранных порубочных остатков, а также нескольких штабелей древесины в районе поселка Малое Мельничное в границах заказника. В настоящее время факт законности этой деятельности проверяет полиция, а департамент охраны окружающей среды и природопользования проводит административное расследование.