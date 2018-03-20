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В Тамбове лоб в лоб столкнулись две легковушки: погибла женщина
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В Тамбове лоб в лоб столкнулись две легковушки: погибла женщина 

АиФ 7 часов назад
Фото: АиФ
Вечером 19 марта в Тамбове в лобовом столкновении двух легковушек погибла 30-летняя женщина, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
30-летняя женщина за рулём «четырнадцатой» не справилась с управлением и в районе дома №8 на Рассказовском шоссе выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Lada Largus.
В результате ДТП водителя «четырнадцатой» госпитализировали в ГКБ имени Архиепископа Луки, где она через некоторое время умерла. 42-летнего пассажира Lada Largus с травмами госпитализировали в больницу.
Всего за прошедшие сутки в регионе случилось четыре ДТП, в результате которых два человека погибли и пятеро получили ранения.
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