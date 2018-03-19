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В центре Ростова выставили оцепление из-за брошенной возле «зебры» коробки
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В центре Ростова выставили оцепление из-за брошенной возле «зебры» коробки 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
Сегодня, 19 марта, ростовчан напугал бесхозный предмет, брошенный в самом центре города. Инцидент произошел на пересечении проспекта Ворошиловского и улицы Пушкинской, совсем неподалеку от пешеходного перехода.
— Возле «зебры» лежит коробка, завернутая в черный пакет. Прохожие вызвали сюда полицейских, пожарных и медиков скорой помощи. Территорию вокруг коробки оцепили, — рассказал очевидец происшествия Александр.
В пресс-службе ГУ МВД пообещали прокомментировать сложившуюся ситуацию позднее.
В середине февраля из-за подозрительного пакета на проспекте Буденновском оцепили офис колбасного завода «Тавр».
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