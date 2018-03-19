В центре Ростова выставили оцепление из-за брошенной возле «зебры» коробки

Сегодня, 19 марта, ростовчан напугал бесхозный предмет, брошенный в самом центре города. Инцидент произошел на пересечении проспекта Ворошиловского и улицы Пушкинской, совсем неподалеку от пешеходного перехода.

— Возле «зебры» лежит коробка, завернутая в черный пакет. Прохожие вызвали сюда полицейских, пожарных и медиков скорой помощи. Территорию вокруг коробки оцепили, — рассказал очевидец происшествия Александр.

В пресс-службе ГУ МВД пообещали прокомментировать сложившуюся ситуацию позднее.