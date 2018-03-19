В Самарской области проверят систему оповещения

Комплексная проверка системы централизованного оповещения в губернии запланирована на среду. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Автоматизированная система будет включена в 10 часов утра 21 марта. По всему региону заработают электросирены и громкоговорители. Этот сигнал означает «Внимание всем!». Услышав его, гражданам необходимо включить телевизоры и радиоприёмники для получения экстренной информации.

В эту среду сигнал будет тренировочным, поэтому МЧС предупреждает жителей региона заранее и просит не беспокоиться, услышав вой сирен.

Такие проверки состояния готовности системы нужны для того, чтобы в случае необходимости она сработала как положено. В этот раз электросирены включат в рамках подготовки к паводковому сезону и в соответствии с Планом основных мероприятий 63 региона в сфере гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на текущий год.