ГУ МЧС по Самарской области: «Сирены включать не будут»

Комплексная проверка системы оповещения, запланированная на среду, 21 марта, в Самарской области не состоится. Об этом 63.ru сообщили в ГУ МЧС России по региону. Мероприятия перенесли на неделю вперед.

Электросирены и трансляцию сигнала метронома планировали запустить в 10:00 в «Центре по делам ГО, ПБ и ЧС» по Самарской области.

Работа электросирен означает сигнал «Внимание всем!». По этому сигналу жители области должны включить телевизоры, радиоприемники и прослушать передаваемую информацию.

Систему оповещения проверяют несколько раз в год.