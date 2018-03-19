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Бесхозное ПТУ загорелось в Новосибирске
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Бесхозное ПТУ загорелось в Новосибирске 

Все новости Новосибирской области 3 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Тревожные сообщения появились на паблике «АСТ-54»: горит заброшенное здание ПТУ— 58. Бригада СПСЧ по Новосибирской области оперативно выехала на место происшествия и устранила очаг возгорания.
— Пока ничего точно сказать не можем, — ответили в СПСЧ по НСО. — Предположительно, загорелся мусор в здании.
ПТУ №58 находится на улице Сухановская, 6. Здание состоит из трех корпусов.
— Это помещение давно пора либо отремонтировать, либо снести, — комментируют ситуацию подписчики. — Давно уже заброшенное. А что подросткам надо? Залезть и посмотреть, что там. Многим нужно найти место, где выпить. Не удивительно, что именно это здание загорелось.
Здание ПТУ-58 заброшено уже около пяти лет. Как удалось выяснить, состояние объекта близко к аварийному: на этажах есть слой воды в четыре-пять сантиметров. И хотя на территории училища дежурит охрана из одного-двух человек, здание облюбовали и любящие «подымить» подростки.
Добавим, в заброшенных зданиях любят бывать вандалы или подростки, неосторожные с огнем при курении. Так, старинное здание, построенное в 19 веке, пострадало от пожара в Куйбышеве. Здание с богатой историей, бывшее в разные периоды своей жизни казармой и военным лазаретом, стало прибежищем бомжей. Возможно, их жизнедеятельность и стала причиной пожара.
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