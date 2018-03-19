Кадеты из района Марьино побывали в гостях у пожарных

В гости к пожарным пришли кадеты школы № 491 района Марьино. Ребята впервые увидели, как проводится дознание по пожарам, смогли изучить и потрогать инструменты, которые для этого применяются, ознакомились с материалами по пожарам, произошедших за последнее время и причинами их возникновения. Кадеты ознакомились с рабочими местами сотрудников 3-го регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы, а затем отправились в пожарную часть. Там они увидели пожарные автомобили, изучили оборудование, предназначенное для тушения пожаров, и смогли почувствовать себя настоящими пожарным, посидев в кабинах спецтранспорта.