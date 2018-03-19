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Кадеты из района Марьино побывали в гостях у пожарных
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Кадеты из района Марьино побывали в гостях у пожарных 

Префектура Юго-Восточного административного округа 3 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
День открытых дверей провели сотрудниками 3-го РОНПР Управления по ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве в здании 76-й пожарно-спасательной части.
В гости к пожарным пришли кадеты школы № 491 района Марьино. Ребята впервые увидели, как проводится дознание по пожарам, смогли изучить и потрогать инструменты, которые для этого применяются, ознакомились с материалами по пожарам, произошедших за последнее время и причинами их возникновения. Кадеты ознакомились с рабочими местами сотрудников 3-го регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы, а затем отправились в пожарную часть. Там они увидели пожарные автомобили, изучили оборудование, предназначенное для тушения пожаров, и смогли почувствовать себя настоящими пожарным, посидев в кабинах спецтранспорта.
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