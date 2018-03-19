В Орле из-за сигареты эвакуировали 15 жильцов многоэтажки

Пожар в многоквартирном доме на улице Новикова областного центра произошёл накануне, 18 марта, сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области

Сообщение о возгорании в квартире на шестом этаже поступило в дежурную часть в 15.32. Во время прибытия дежурного караула из окон квартиры шел дым. Звено газодымозащитников провело разведку. Из горящей квартиры сотрудники МЧС спасли трёх человек. Ещё 12 жильцов были эвакуированы с верхних этажей.

В результате возгорания в двухкомнатной квартире огонь повредил мягкую мебель, на площади 4 метра закопчён потолок. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Пострадавших нет, причины пожара и материальный ущерб устанавливают специалисты, уточнили в пресс-службе МЧС.